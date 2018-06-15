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Из-за пенсионной реформы начнутся волнения
15 июня 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Решение о проведении пенсионной реформы зрело еще давно, однако утвердили ее неожиданно быстро. Омбудсмены считают, что данное решение может вызвать лишь волну негодования среди народа.
Эксперты пока не понимают, как отреагирует и воспримен изменение население. Как только доходит до необходимых потребностей, население становится очень политизированным. Когда в конце 1980-х исчез табак, люди стали Транссиб перекрывать. Было видно тех людей, у которых глаза вылезали из орбит и они сразу сделались политизированными, отмечает сайт НСН слова омбудсмена.
При этом о том, что россияне против, говорят многочисленные опросы. Последний из них показал, что не менее 92% россиян против нового законопроекта.
Напомним, что 14 июня правительство одобрило увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Повышение будет происходить постепенно с 2019 года.
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