Из-за массовых молитв мусульман было некому работать в такси?
15 июня 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Москвы заметили, что сегодня в течение нескольких часов в столице было трудно вызвать такси. Скорее всего, это связано с праздничной массовой молитвой мусульман.
В эту пятницу мусульмане отмечают Уразу-байрам — один из главных праздников ислама. Верующие собирались на торжественную совместную молитву. По этому случаю вблизи мечетей ограничено движение. Намазы посетили сотни тысяч человек.
Москвичи отмечают, что во время молитв, да и вообще сегодня в течение дня, было довольно трудно вызвать такси. Не секрет, что большинство работающих в столице водителей — выходцы из мусульманских регионов. И таксовать было некому?
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