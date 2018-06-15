Из-за массовых молитв мусульман было некому работать в такси?

Жители Москвы заметили, что сегодня в течение нескольких часов в столице было трудно вызвать такси. Скорее всего, это связано с праздничной массовой молитвой мусульман.

В эту пятницу мусульмане отмечают Уразу-байрам — один из главных праздников ислама. Верующие собирались на торжественную совместную молитву. По этому случаю вблизи мечетей ограничено движение. Намазы посетили сотни тысяч человек.

Москвичи отмечают, что во время молитв, да и вообще сегодня в течение дня, было довольно трудно вызвать такси. Не секрет, что большинство работающих в столице водителей — выходцы из мусульманских регионов. И таксовать было некому?