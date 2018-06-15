Джигурда откажется от украинского гражданства для участия в выборах мэра Москвы

Громкое заявление сделал сегодня актер и шоумен Никита Джигурда, собравшийся принять участие в выборах мэра Москвы. Никита Джигурда - уроженец Украины, у него есть гражданство Украины. За поддержку ДНР и ЛНР артист был внесен на сайт "Миротворец". Джигурда заявил о планах стать мэром Москвы

Сегодня Джигурда вместе со своей женой знаменитой фигуристкой Мариной Анисиной отправился в центр стоицы на Тверскую улицу для сбора подписей избирателей и раздачи листовок в свою поддержку.

Он сделал заявление о готовности отказаться от украинского гражданства, - сообщает РИА Новости. "Таким образом, я могу участвовать, я имею приоритет для получения российского гражданства, поскольку я обладатель ордена "Почетный гражданин России", — заявил Никита Джигурда.

После того, как ранее Джигурда объявил, что пойдет на выборы мэра Москвы, член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил, что он не сможет стать кандидатом в мэры, имея двойное гражданство. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. 4 июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Согласно пункту 3.1 статьи 4 «О гарантиях», Никита Джигурда, имеющий двойное гражданство, не может баллотироваться на пост столичного градоначальника.