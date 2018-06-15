Торгующие алкоголем сайты блокируют без решения суда

Ссегодняшнего дня в России будут без решения суда блокировать сайты, торгующие алкогольной продукцией. Для этого будет достаточно решения Росалкогольрегулирования, сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что информационные ресурсы такой тематики на основе данных Росалкогольрегулирования вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор.

В 2017 году обнаружены более 3 тысяч нелегальных интернет-магазинов, продающих спиртные напитки. По оценке Group-IB, минимальный доход, которые могли приносить такие магазины, порядка 1,7 миллиарда рублей.