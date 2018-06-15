Торгующие алкоголем сайты блокируют без решения суда
15 июня 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Ссегодняшнего дня в России будут без решения суда блокировать сайты, торгующие алкогольной продукцией. Для этого будет достаточно решения Росалкогольрегулирования, сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре сообщили, что информационные ресурсы такой тематики на основе данных Росалкогольрегулирования вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор.
В 2017 году обнаружены более 3 тысяч нелегальных интернет-магазинов, продающих спиртные напитки. По оценке Group-IB, минимальный доход, которые могли приносить такие магазины, порядка 1,7 миллиарда рублей.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес