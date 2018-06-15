МГИК создал рабочую группу по организации «дачных» избирательных участков

При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создали рабочую группу по образованию избирательных участков за пределами столицы. Соответствующее решение МГИК принял на своем сегодняшнем заседании.

Нововведения в избирательном законодательстве предоставили возможность горожанам, которые в день выборов мэра будут находиться за пределами Москвы, проголосовать по месту нахождения. Решения, связанные с организацией голосования на так называемых загородных избирательных участках, предстоит принимать Мосгоризбиркому. Для того чтобы перейти от теории к практике, и была создана рабочая группа. В ее состав вошли 16 человек - члены МГИК, представители партий, юристы, общественники.

Глава рабочей группы Алексей Шапошников назвал главной целью ее деятельности отработку реализации новых правовых норм. По словам Шапошникова, членам группы предстоит решить вопросы, связанные с определением мест создания избирательных участков, формированием участковых избирательных комиссий, оборудованием участков, информированием граждан и организацией самого голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее в пятницу сообщалось, что начал свою работу избирательный штаб градоначальника Сергея Собянина.