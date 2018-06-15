Скандальная блогерша Лена Миро утверждает, что вчерашний футбольный матч, закончившийся победой российской сборной со счетом 5:0 был «договорным». Все до утра радовались, выпили море пива, но никто не задавался вопросом: «Как же так получилось?» Между тем, для всех думающих людей стало очевидно - «договорняк», считает Миро.

Чем мы отплатим саудитам, не так и важно. Подпишем какой-нибудь не особо выгодный стране договор, да и всё - Россия большая, богатая, от нас не убудет. Зато сколько радости! А с чего бы это государство стало радовать простой народ? Ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все просто, уверена Миро. Пока все шли на стадион, смотрели телевизор с трансляцией матча, пили пиво и радовались победе, было принято решение повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, до которого большинство не доживет.

«А чтобы вы вдруг не устроили революцию, вам показали футбол. Это правильно, главное ведь - победа футболистов, а не ваша пенсия. Заседание правительства по пенсионной реформе не зря было назначено на вчерашний день. И с саудитами договорились не просто так. Вас отвлекли футбольным «договорняком» от действительно настоящей проблемы. Банальная схема, но работающая», - считает блогер.

А вот еще она одна схема – выдвинуть скандальное предположение, чтобы пропиариться и привлечь внимание к собственной персоне. И тоже ведь работает! Тем более, что чемпионат мира по футболу благодатная тема для разных идей.

По сведениям реакции «АН» в администрацию президента уже поступают различные просьбы от трудящихся. Например, болельщики обратились в Путину с просьбой: «А можно следующие два матча наша сборная тоже с Саудовской Аравией сыграет?» или вовсе прекратить все дальнейшие соревнования, и объявить нашу сборную досрочно чемпионом!