Избирательный штаб Собянина приступил к работе

В Москве начал свою работу избирательный штаб Сергея Собянина. Об этом сообщил глава предвыборного штаба Константин Ремчуков.

По словам Ремчукова, сегодня стартует сбор подписей в поддержку выдвижения действующего мэра столицы на предстоящих выборах градоначальника. Этой работой будут заниматься две тысячи добровольцев.

Руководитель штаба напомнил, что Сергей Собянин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для мэра «содержательно важно» то, чтобы за него подписались сторонники различных политических движений, отметил Ремчуков.

Москвичи проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Сергею Собянину для участия в выборах необходимо собрать от 36,1 тысяч до 39,7 тысяч подписей избирателей.

Накануне сообщалось, что писатель Сергей Лукьяненко и предприниматель Вадим Дымов запустили сайт в поддержку кандидатуры градоначальника. Как проинформировал первый заместитель главы штаба Собянина Олег Смолкин, на данный момент на портале зарегистрировались около 3,5 тысяч человек. Каждый день на собеседование в штаб приходят около 200-300 волонтеров.