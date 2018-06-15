Ученые выявили, что производители сигарет скрывают данные о вредных веществах

Голландские ученые выявили, что производители сигарет указывают недостоверную информацию о вредных веществах, которая указана на пачках. По правилам Евросоюза, производители табачных изделий могут делать измерения, оставляя открытыми микроскопические вентиляционные отверстия в фильтре.

Но обычно курильщики большую часть таких отверстий закрывают губами или пальцами. Эксперты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов провели новое исследование и были поражены результатами. Оказалось, что курящие люди вдыхают как минимум в два раза больше вредных веществ, чем указано на пачках сигарет, - сообщает ТАСС.

По данным специалистов, количество смол, никотина и угарного газа, попадающих в организм, в два раза выше, чем заявляют производители. Согласно законам, в сигаретах, например, может содержаться максимум 10 мг смол, однако в продукции Superkings оно составило 36,3 мг. Marlboro на пачке одного из своих видов сигарет утверждает, что в дыме содержится лишь 1 мг смол и 0,1 мг никотина. Ученые вычислили, что реальное их содержание составляет 26,1 мг и 1,7 мг соответственно.