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Горячий ТОП региональных новостей

15 июня 2018, 20:35 [«Аргументы Недели», Ярослав Бодряшкин ]

Горячий ТОП региональных новостей

За окном отличная погода и светит солнце, наступило долгожданное лето во многих регионах. Аргументы недели, как и всегда, подготовили свежую подборку актуальных региональных новостей. Основные темы на сегодня: теплая погода, благоустройство, ремонт и, естественно, чемпионат мира по футболу.

Викинг помог разыскать заблудившегося пенсионера в Тверской области, сообщает сайт Афанасий-бизнес. 81-летний мужчина заблудился в лесу, уехав на велосипеде из деревни Ляхово в Бежецк, между которыми около 10 километров. Его 47-летняя родственница обратилась в полицию за помощью. На поиски был направлен весь личный состав местного отдела полиции, в том числе и кинолог со служебной собакой. Пес по кличке Викинг и навел кинолога Светлану Боровикову на следы от колес велосипеда и обуви пенсионера. Вскоре полицейские обнаружили заблудившегося в лесу и отвезли домой.

По сообщению сайта Полуостров-Камчатка, в текущем году на ремонт асфальтобетонного покрытия в Елизовском муниципальном районе планируют направить порядка 147 миллионов рублей. В некоторых поселениях ремонтные работы уже стартовали. Кроме того, в посёлке Березняки выполняется гарантийный ремонт дорожного полотна. В прошлом году работы по ремонту были проведены, однако после зимы оказалось, что некоторые участки дороги были деформированы. Сейчас подрядчик за свой счёт восстанавливает дорожное покрытие.

Пять пляжей официально разрешены МЧС для купания в Новосибирской области. Три из них открыты в Новосибирске, а еще два на озерах в Карасукском районе. Купаться разрешено на пляжах «Наутилус» на Горском жилмассиве и двух пляжах на обском водохранилище на территории Советского района Новосибирска — «Звезда» и «У моря Обского». Также открыт городской муниципальный пляж Карасука на озере озеро Красное и пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» в селе Благодатное на озеро Кривое. На всех разрешенных пляжах дежурят спасатели, передает сайт НДН.инфо.

Нашли 32-летнего кировчанина, сбежавшего на юг, отмечает информационный портал Новый Вариант. Как выяснилось, он хотел отправиться на побережье Чёрного моря. Благодаря усилиям кировских полицейских, молодого человека обнаружили на железнодорожной станции в Лукояновском районе Нижегородской области. Он был жив и здоров. Добрался до Нижнего на попутках и уже передумал ехать на юг. Матери сообщили, что ее сын намерен вернуться домой в Киров.

А вот глава Калининграда распорядился создать парк Ветеранов, не имея для этого средств в бюджете, сообщает сайт НИА-Калининград. Глава Калининграда дал 10 дней председателю комитета архитектуры и строительства на подготовку предложений о возможных вариантах повышения инвестиционной привлекательности территории на Алее Смелых у реки Транспортной, чтобы выполнить просьбу ветеранов калининградской строительной отрасли. На этой запущенной территории с многочисленными прудами и вековыми деревьями ветераны-строители просят обустроить комфортабельную зону отдыха.

Зато фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге посетили более 21 тысячи человек. Там выступали спортивные черлидеры и битбокс-артист в сопровождении волонтеров чемпионата с флагами всех стран-участниц. После этого началась трансляция первой игры чемпионата - матча между сборными России и Саудовской Аравии. Площадка фестиваля болельщиков в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского будет работать до 15 июля. На ней планируют транслироваться от одного до трех матчей в день, отмечает портал Вести Урала.

В мэрии Пензы обсудили реконструкцию детской железной дороги, предает ИА Пенза-Пресс. На заседании рассмотрели проблемы, связанные с выносом инженерных сетей. Также одной из тем диалога стала расчистка территории детской железной дороги от валежника и сухих деревьев, представляющих опасность для посетителей. Пензенцы заинтересованы в скорейшем завершении реконструкции детской железной дороги. Это будет подарок для пензенских детей и молодежи. Так как это не просто аттракцион. Здесь в учебных классах ведется профориентационная работа.

Гостям ЧМ-2018 представят масштабный проект, посвященный самарскому модерну, отмечает сайт  SamaraToday. Над 18 зданиями в стиле модерн поднимутся в воздух 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объектов. Возле памятников архитектуры будут установлены навигационные стенды с информацией. Для привлечения дополнительного внимания к памятникам и оживления городской среды, рядом с архитектурными объектами разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями.

Наконец, пополнение в зоопарке Ставрополя. Меньше месяца назад в ставропольском зоопарке появились двое новых зверей. Так, 23 мая в семействе африканских хищников родилась львица. Она стала уже пятым детёнышем местной пары львов - Симбы и Клеопатры. В сентябре 2017 года у Клеопатры родились две львицы. А летом прошлого года в этом же зоопарке резко выросла рождаемость. За одну неделю родились сразу 11 малышей: оленёнок, верблюжонок и девять поросят мини-пиги. Об этом сообщает сайт Ставропольский репортер.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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