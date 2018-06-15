Матвиенко: кабмин предложил «мягкий вариант» пенсионной реформы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что правительство предложило «мягкий вариант» пенсионной реформы, который не является шоковой терапией. По словам спикера верхней палаты парламента, закон о пенсионной реформе, в которую включается повышение пенсионного возраста, может быть окончательно принят парламентом в сентябре-октябре текущего года, - сообщает РИА Новости.

О законопроекте, согласно которому пенсионный возраст будет поэтапно повышаться, 14 июня сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Женщинам пенсионный возраст поднимут на восемь лет, до 63 лет, мужчинам - на пять, до 65.

Матвиенко также сказала, что Совет Федерации принципиально поддерживает озвученные правительством предложения по налоговым изменениям, в том числе повышение НДС. По ее мнению, этот шаг не приведет к ухудшению положения беднейших слоев населения.