Опубликован прогноз о молниеносном разгроме флота США новыми подлодками России

Новые подлодки «Хаски», разрабатываемые в настоящее время российскими специалистами, способны осуществить молниеносный разгром флота Соединенных Штатов. Об этом заявил отечественный эксперт Василий Дандыкин.

Материал, посвященный субмаринам, ранее появился на страницах The National Interest. Американский журнал назвал подлодки, которые планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», самым разрушительным оружием России. Издание отметило, что проект «Хаски» вызывает серьезное беспокойство в НАТО.

Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом ФАН констатировал, что опасения представителей Североатлантического альянса обоснованы. Согласно прогнозу аналитика, в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном «Хаски» быстро разгромят американский флот. По словам Дандыкина, субмарина этого типа опасна тем, что может незаметно приближаться к надводным кораблям. После того как «Хаски» выпустит «Цирконы», противник будет обречен – США не в состоянии противодействовать гиперзвуковому оружию, отметил эксперт.