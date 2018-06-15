У убитой в Новокузнецке женщины остались сиротами четверо детей

У убитой бывшим мужем в Новокузнецке женщины остались сиротами четверо детей. Супруги были разведены. По некотороым данным, конфликт между бывшими супругами мог возникнуть из-за того, что женщина не давала отцу видеться с их детьми. В Новокузнецке дело возбуждено по факту убийства женщины

Об этом сообщил источник в экстренных службах Кемеровской области, - передает ТАСС. 46-летний мужчина и 42-летняя женщина поругались вчера. А сегодня мужчина с оружием пришел к месту работы бывшей супруги. Он встретил ее на улице и выстрелил, в результате женщина скончалась. Мужчина после этого покончил с собой. Инцидент произошел сегодня около полудня

В Новокузнецке на улице Павловского, в жилом доме №7, в котором на первом этаже находятся офисные помещения. В СУ СК по Кемеровской области возбудили по факту происшествия уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").