Песков объяснил повышение пенсионного возраста, хотя Путин обещал не повышать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас правительство предложило повысить пенсионный возраст, хотя в 2005 году президент РФ Владимир Путин заверял, что этого не случится.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с того момента прошло 13 лет, и ситуация сильно изменилась с точки зрения демографии, уровня развития экономики, с точки зрения международной конъюнктуры, с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни.

Как отметил Песков, вопрос повышения пенсионного возраста прорабатывает правительство без участия президента. "Президент не принимает участия в этой проработке", - сказал Песков и рассказал, что после правительства пенсионную реформу будут обсуждать эксперты и законодатели, - передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля советует дождаться, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания пенсионной реформы.

В 2005 году Владимир Путин, выступая на "Прямой линии", заявил, что является противником повышения пенсионного возрастав стране. "И пока я президент, такого решения принято не будет", - заявлял он. И говорил, что необходимо стимулировать тех граждан, которые способны работать, несмотря на преклонный возраст.