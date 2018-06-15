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Песков объяснил повышение пенсионного возраста, хотя Путин обещал не повышать
15 июня 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас правительство предложило повысить пенсионный возраст, хотя в 2005 году президент РФ Владимир Путин заверял, что этого не случится.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с того момента прошло 13 лет, и ситуация сильно изменилась с точки зрения демографии, уровня развития экономики, с точки зрения международной конъюнктуры, с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни.
Как отметил Песков, вопрос повышения пенсионного возраста прорабатывает правительство без участия президента. "Президент не принимает участия в этой проработке", - сказал Песков и рассказал, что после правительства пенсионную реформу будут обсуждать эксперты и законодатели, - передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля советует дождаться, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания пенсионной реформы.
В 2005 году Владимир Путин, выступая на "Прямой линии", заявил, что является противником повышения пенсионного возрастав стране. "И пока я президент, такого решения принято не будет", - заявлял он. И говорил, что необходимо стимулировать тех граждан, которые способны работать, несмотря на преклонный возраст.
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