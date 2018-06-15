Совет Федерации призывает поднять пенсии неработающим пенсионерам

Совфед сегодня призвал правительство Российской Федерации поднять пенсии неработающим пенсионерам страны. Подобной цели можно достигнуть при помощи социальных доплат гражданам.

Рекомендуется устанавливать пенсии для неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума в регионе, где они проживают. Напомним, что в текущем году данный показатель составляет 11,163 тысячи рублей.

Как сообщает в пятницу, 15 июня, РИА "Новости", Совет Федерации предлагает российскому правительству как можно скорее совершить ряд шагов, которые позволят в дальнейшем обеспечить рост страховых пенсий граждан России выше темпа инфляции в стране.