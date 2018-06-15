Совет Федерации призывает поднять пенсии неработающим пенсионерам
15 июня 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Совфед сегодня призвал правительство Российской Федерации поднять пенсии неработающим пенсионерам страны. Подобной цели можно достигнуть при помощи социальных доплат гражданам.
Рекомендуется устанавливать пенсии для неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума в регионе, где они проживают. Напомним, что в текущем году данный показатель составляет 11,163 тысячи рублей.
Как сообщает в пятницу, 15 июня, РИА "Новости", Совет Федерации предлагает российскому правительству как можно скорее совершить ряд шагов, которые позволят в дальнейшем обеспечить рост страховых пенсий граждан России выше темпа инфляции в стране.
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