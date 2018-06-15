Думский рынок, или почем нынче услуги избранников народа?

Помощники депутатов ради славы с удовольствием сдают своих начальников, пишут книги о нравах народных избранников и рассказывают о коррумпированности депутатского корпуса в целом. Правда, вначале они сами же платят за корочки депутатских помощников, кормятся на думских хлебах, а потом благополучно сваливают в Германию, прихватив с собой кучу компромата на своего начальника и других таких же избранников народа.

Сразу скажем, речь пойдет о депутате фракции КПРФ, именно его бывший помощник раздает интервью журналистам и щедро делится «правдой маткой» о темных делишках российских парламентариев.

Как только наш помощник, корпоративный юрист по образованию, «занес» депутату полмиллиона рублей и получил вожделенные корочки, тут же стал разбираться в тонкостях «думского рынка». По его словам, он быстро понял, что депутаты избираются вовсе не для того, чтобы, радея о народе, придумывать лучшие законы, а чтобы зарабатывать деньги, не слишком стесняясь в способах.

Первая статья доходов, по его словам, – продажа удостоверений помощника депутата. По закону, у депутата может быть два помощника в Госдуме, еще до пяти в регионе, от которого он избирается, плюс до сорока помощников на общественных началах, в удостоверениях которых может значиться как "по работе в Государственной думе", так и по работе в регионе. Вот эти корочки и продаются «на депутатском рынке». Стоимость удостоверения помощника депутата по работе в ГД может доходить до 2 миллионов рублей, а корочка помощника по работе в регионе стоит от 1 до 2 миллионов. Помощники на общественных началах дешевле – от 300 тысяч до миллиона рублей.

Деньги обычно отдают наличными, встречаясь в гостинице "Метрополь", в ресторане "Кабинет" или пивном баре "Британская королева" на Большой Дмитровке, а также в заведениях в Камергерском переулке. "Если посидеть там несколько дней, обязательно увидишь, как какой-нибудь депутат в конвертике под салфеточкой получает деньги", – уверяет бывший помощник народного избранника.

Скандалы с продажами корочек помощников депутатов не новость. Громкие дела с получением взяток заканчивались для тех же самых помощников депутатов реальными сроками в колониях. Вот только никаких разбирательств в отношении самих парламентариев не было, хотя получить удостоверение помощника без ведома депутата невозможно. «По закону, помощник назначается по представлению депутата, и только сам депутат под роспись получает удостоверение», - рассказал журналистам бывший сотрудник Госдумы.

Впрочем, основная статья доходов любого депутата – лоббирование интересов разных компаний и граждан. Инструмент простой – депутатские запросы, на которые получатели обязаны отвечать в течение 30 дней. Их отправляют, когда у фирм возникают проблемы с государственными органами, когда ту или иную компанию нужно "рекомендовать" для участия в торгах или даже просто посоветовать в качестве партнера. Гарантий никаких, но: "В регионах мало кто хочет связываться с депутатами Госдумы. Когда они понимают, что то или иное дело держит на контроле депутат или даже руководитель фракции, для них это сигнал", – признался экс-помощник депутата. По его словам, запрос от рядового депутата стоит от 500 до 800 тысяч рублей, а бумага от руководителя фракции, например, КПРФ, уже тянула на 3 миллиона.