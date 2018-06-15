Анатолий Литовченко подключит прокуратуру для возврата долгов по зарплате

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей Южноуральска. Набор проблем жителей региона остался прежним — благоустройство дворов, образование, медицинское обслуживание и задолженность по заработной плате.

48 человек после признания банкротом предприятия «КонструктУралКомплект» не получили свои деньги. Парламентарий отметил, что необходимо подключить прокуратуру. Решение проблемы он поставил на свой контроль. Похожая ситуация с долгами у тех, кто хотел купить недвижимость в компании ООО «Ролид» - несколько вкладчиков до сих пор выбивают долги.

Также к депутату обратились с просьбой о помощи жители Планового поселка — им нужен светофор.

- Личный прием дает более полное понимание о том, как работают законы, нет ли в них пробелов, насколько меры, принимаемые государством, помогают нашим землякам, - подытожил парламентарий.