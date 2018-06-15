Ученые открыли простой способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте
15 июня 2018, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые открыли простой способ сохранить память в пожилом возрасте. Исследователи уже много раз заявляли об опасности одиночества. Новый эксперимент провели исследователи из Университета штата Огайо.
Изучали активность и работу мозга лабораторных мышей. Животным предлагалось жить обособленно в отдельных домиках или в "коммунальных квартирах". В "коммуналках" обитали по несколько мышек. Ученые проводили тесты и оценивали способность животных запоминать новый материал, ориентироваться в пространстве и находить верные решения в зависимости от их общения.
Результаты эксперимента показали, что мыши, проживающие в окружении своих сородичей, сохранили лучше память, чем одиночки. Авторы исследования детально изучили образцы мозга всех лабораторных животных-участников эксперимента на предмет воспаления, являющегося биомаркером когнитивных нарушений.
У мышей, способных жить и общаться с "соседями", признаки воспаления мозга были менее выражены, чем у животных, живущих в одиночестве с минимальным общением.
Американские ученые считают, что пожилым людям необходимо больше времени проводить в обществе.
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