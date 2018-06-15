Ученые открыли простой способ сохранить хорошую память в пожилом возрасте

Ученые открыли простой способ сохранить память в пожилом возрасте. Исследователи уже много раз заявляли об опасности одиночества. Новый эксперимент провели исследователи из Университета штата Огайо.

Изучали активность и работу мозга лабораторных мышей. Животным предлагалось жить обособленно в отдельных домиках или в "коммунальных квартирах". В "коммуналках" обитали по несколько мышек. Ученые проводили тесты и оценивали способность животных запоминать новый материал, ориентироваться в пространстве и находить верные решения в зависимости от их общения.

Результаты эксперимента показали, что мыши, проживающие в окружении своих сородичей, сохранили лучше память, чем одиночки. Авторы исследования детально изучили образцы мозга всех лабораторных животных-участников эксперимента на предмет воспаления, являющегося биомаркером когнитивных нарушений.

У мышей, способных жить и общаться с "соседями", признаки воспаления мозга были менее выражены, чем у животных, живущих в одиночестве с минимальным общением.

Американские ученые считают, что пожилым людям необходимо больше времени проводить в обществе.