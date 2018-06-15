Есть ли смысл в жизни? 5 процентов опрошенных считают, что нет
15 июня 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму опросили 1 200 жителей Крыма и выяснили, в чем же заключается смысл жизни.
Так, 32% опрошенных рассказали, что смысл жизни состоит в том, чтобы просто жить и радоваться жизни.
15% респондентов считают, что человек живет для того, чтобы создать потомство или оставить что-то после себя. 12% уверены, что первоначальным смыслом жизни является саморазвитие – изучение всего вокруг и познание себя в первую очередь.
В том, что человек живет, чтобы творить добрые дела, уверены 9% респондентов. Другие 5% из числа всех участников опроса считают, что в жизни вообще нет смысла. А 8% видят назначение жизни в самой сути поиска смысла бытия.
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