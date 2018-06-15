Повышение пенсионного возраста затронет женщин 1964 г.р. и моложе

Власти объяснили, почему возраст выхода на пенсию женщин со временем увеличится на восемь лет, а мужчин только на пять. Председатель правительства Дмитрий Медведев 14 июня объявил о намерении властей поэтапно повысить возраст выхода на пенсию. Мужчины будут уходить на пенсию в возрасте 65 лет, а женщины - 63. Голикова рассказала об индексации пенсий в 2019 году

Соответсвенно, после завершения реформы женщины будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как в настоящее время, а на два года.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость сближения пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется "изменением статуса женщины в обществе", - сообщает РБК. Авторы законопроекта отмечают, что одной из причин изменения женского статуса стало "равное распределение домашней нагрузки на членов семьи".

Среди факторов, доказывающих необходимость сокращения разрыва между мужчинами и женщинами по поводу пенсионного возраста, названы необходимость обеспечения гендерного равенства, увеличения размеров пенсий женщин и подтвержденного Росстатом увеличения средней продолжительности жизни женщин до 77,6 лет.

В Европе средняя продолжительность жизни женщин составляет 80 лет, а пенсионный возраст - 63-65 лет. В соответствии с законопроектом, повышение пенсионного возраста затронет женщин 1964 года и моложе.

Согласно законопроекту, женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 56 лет. После этого возраст выхода на пенсию будет увеличиваться через каждые два года на один год. В результате, в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в 1965 году (в возрасте 57 лет), в 2024-м — родившиеся в 1966-м (58 лет), в 2026-м — родившиеся в 1967-м (59 лет), в 2028-м — родившиеся в 1968-м (60 лет), в 2030-м — родившиеся в 1969-м году (61 год), в 2032-м — родившиеся в 1970-м году (62 года), в 2034-м — родившиеся в 1971-м году (63 года).

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что женщины сейчас в 55 лет рожают детей.