Накануне пассажиры совершили более 50 тысяч поездок на станции МЦК "Лужники"
15 июня 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
В день открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, 14 июня, пассажиры совершили более 50 тысяч поездок на станции МЦК "Лужники". С начала открытия кольца данный пассажиропоток стал рекордным.
В минувший четверг именно эта станция Московского центрального кольца превратилась в ключевой транспортный объект города, передает m24.ru. Отмечается, что за два часа до начала матча Россия – Саудовская Аравия станция работала исключительно на выход, во время игры она функционировала в обычном режиме, а в течение двух часов после завершения – только на вход.
Как уточняет Агентство "Москва", подобный режим работы дал возможность существенно повысить пропускную способность транспортно-пересадочного узла.
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