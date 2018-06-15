В день открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, 14 июня, пассажиры совершили более 50 тысяч поездок на станции МЦК "Лужники". С начала открытия кольца данный пассажиропоток стал рекордным.

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В минувший четверг именно эта станция Московского центрального кольца превратилась в ключевой транспортный объект города, передает m24.ru. Отмечается, что за два часа до начала матча Россия – Саудовская Аравия станция работала исключительно на выход, во время игры она функционировала в обычном режиме, а в течение двух часов после завершения – только на вход.

Как уточняет Агентство "Москва", подобный режим работы дал возможность существенно повысить пропускную способность транспортно-пересадочного узла.