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Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях

15 июня 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях

Статистика удручает – всего 10 процентов молодежи делится важными новостями со своими бабушками и дедушками. Остальные предпочитают сидеть в соцсетях, однако не прочь пообщаться с любимыми бабулями и дедулями хотя бы в виртуальном мире. Для того, чтобы объединить поколения, компания Tele2 решила запустить социальный проект «Добавь бабушку в друзья».

Для того, чтобы это было не только интересно, но и полезно, оператор сотовой связи организовал одноименный конкурс. Старшему поколению нужно завести собственную страничку в соцсети (тут не обойдется без помощи «продвинутого» внука или внучки), а также научиться регулярно пополнять ленту фотографиями, ссылками или другой информацией.

Самая интересная страница будет удостоена подарков: ее владелец получит iPad и год связи на тарифе «Мой онлайн» в подарок. Важное условие – в профиле пожилого конкурсанта нужно выложить совместное фото бабушки или дедушки и внука (внучки) с хештэгом #добавьбабушкувдрузья.

Это еще не все. Пожилые абоненты Tele2, которые просто хотят освоить мобильный интернет, но пока не желают участвовать в конкурсе, могут получить первые 10 Гб в подарок. Для этого достаточно прийти в салон и рассказать о своем намерении. Кроме того, в салоне уже есть «Путеводитель по мобильному интернету», поможет старшему поколению разобраться со сложными темами. Интернет-версия доступна на сайте https://granny.tele2.ru/, но скоро появится и бумажный аналог.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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