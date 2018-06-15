Шнуров о повышении пенсионного возраста: «Не достичь его, как горизонта»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров задумался о пенсии. В апреле музыканту исполнилось 45 лет. До пенсии ему еще далеко. А вчера правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Раскрыта схема повышения пенсионного возраста

Шнуров сочинил стихи на эту тему и написал, что давно не видел «не во сне, а наяву пенсионера». Грустные строки певец опубликовал в своем Instagram, - сообщает URA.RU.

«Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта», - считает артист.

Фанаты Шнурова начали обсуждать стихи, посвященные пенсионному возрасту. Некоторые считают, что немногие доживут до пенсии. «Век живи, век учись... ВЕК РАБОТАЙ!!!» - пишут поклонники музыканта.

Власти обещают, что с повышением пенсионного возраста пенсии россиян станут больше. Так в 2019 году пенсии проиндексируют дважды.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Возраст выхода на пенсию изменится с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.