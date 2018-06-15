Мусульмане сегодня отмечают Ураза-байрам

Мусульмане сегодня отмечают праздник Ураза-Байрам - окончание поста. Этот день знаменует окончание месяца Рамадан – месяца милости и прощения. В Москве десятки тысяч верующих ранним утром собрались в Соборной мечети на проспекте Мира.

Богослужение началось с проповеди, а потом верующие молились. В Москве действуют еще пять мечетей. В этом году в качестве дополнительных площадок в столице было выделено три места: в районе Бутовского лесопарка, в павильоне №2 парка "Сокольники" и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке в ВАО. После молитвы мусульмане начинают угощать родственников, друзей, соседей и нуждающихся. Каждый верующий в этот день старается помочь другому человеку едой, одеждой, деньгами.

Зампредседатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов рассказал, что в связи с тем, что в Москве начался ЧМ-2018 по футболу, и, учитывая сезонный приток мигрантов, праздник в мечетях обещает быть многолюдным, - сообщает ТАСС.

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин поздравили российских мусульман с праздником Ураза-Байрам.

"Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких. Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира" - говорится в поздравлении Путина.

Отметим, движение транспорта сегодня перекрыто или ограничено на ряде улиц Москвы в связи с отмечаемым в этот день мусульманским праздником Ураза-байрам.