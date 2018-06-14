Правительство считает, что платить социальную пенсию нужно только с 70 лет

Правительство считает, что возраст тех, кто получает социальную пенсию нужно также повысить. Социальная пенсия по старости после равершения предложенной реформы будет выплачиваться женщинам не с 60 лет, как сейчас, а только лишь в 68. Мужчинам же ее назначат не в 65, а только в 70 лет.

Социальную пенсию начисляют тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж. Сейчас такого рода выплаты в странане получают 42 тысячи человек, а ее размер составляет 5180 рублей в месяц.

С 2018 года, по данным Пенсионного фонда России, необходимым условием для назначения страховой пенсии является наличие девяти лет страхового стажа и 13,8 баллов, в которые пересчитываются страховые взносы. Эти взносы с официальной зарплаты уплачивает работодатель за своего сотрудника. В дальнейшем стаж, необходимый для возникновения права на страховую часть пенсии, будет увеличен. К 2024 году он уже достигнет 15 лет, пишет РБК.