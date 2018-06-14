ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО

Центробанк опубликовал документ с размерами базовых ставок и коэффициентов, которые определят цену полиса ОСАГО. Фактически большинство автомобилистов ждет повышение стоимости страховки примерно на 20%.

Исключение – мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент почти на 11%. Поблажка ждет юридических лиц, для их легковых авто максимальная цена полиса уменьшается на 5,7%. Но байкерам вовсе не стоит радоваться снижению цены на страховку. «Уже при нынешней стоимости страхования для владельцев мотоциклов составляет огромную проблему купить ОСАГО, после снижения тарифа эта проблема только станет острее», предупреждает эксперт Андрей Крупнов.

Другое важное новшество – реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду. Они должны стать более понятными и прозрачными. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин пообещал ввести более детальную шкалу, с нынешних четырех число ступеней вырастет до 50. При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста коэффициент будет снижен, а для молодых и неопытных повышен примерно на 4,5%.

«Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя», – цитируют регулятора «Ведомости».