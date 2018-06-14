В «Единой России» раскрыли плюсы запланированной пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которую намерено осуществить правительство, положительно скажется на качестве жизни пожилых граждан РФ. Об этом заявила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.

Парламентарий отметила, что реализация планов кабмина позволит ежегодно повышать размер пенсий в среднем на тысячу рублей, а не на 380-400 рублей, как было в последние годы. На увеличение выплат будут направлены все высвободившиеся средства, пояснила Баталина.

Также депутат обратила внимание на то, что переходный период повышения возраста выхода на пенсию будет достаточно продолжительным. Для мужчин он составит 10 лет, для женщин – 16 лет. По словам Ольги Баталиной, это позволит будущим пенсионерам адаптироваться к изменениям.

Главным итогом пенсионной реформы должно стать поэтапное повышение пенсий до 40% утраченного заработка, подчеркнула парламентарий. Такой ориентир действует в настоящее время в зарубежных странах.

О решении поднять в России пенсионный возраст ранее в четверг официально объявил глава правительства Дмитрий Медведев. Соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму в ближайшее время.

Как заметила Ольга Баталина, пенсионная реформа затрагивает большинство россиян, поэтому она требует максимально открытого и тщательного обсуждения. Закон будет детально прорабатываться с регионами, гражданским обществом с тем, чтобы учесть все замечания, процитировала депутата пресс-служба партии «Единая Россия».