//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Новые фото Брэда Питта огорчили его поклонников
- Грандиозное шоу DIVA оставило Ани Лорак с многомиллионными долгами
- Ольга Бузова потеряла голос. А он был?
- Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Две родные сестры дважды родили детей в один день
14 июня 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Две родные сестры Мара Мейган и Дженнифер Солис дважды родили своих детей в один день. Девять лет назад сестры Мейган и Дженифер родили первенцев не только в один день, но даже почти в одно время.
А спустя девять лет сестры из американского штата Джорджия вновь оказались в один день в госпитале и рожали вторых детей в один день, сообщает Associated Press. Мейган родила дочь. Девочку назвали Ана Грейс. Сестра Мейган Солис родила сына. Новорожденного мальчика назвали Марко. Дети родились здоровыми.
В госпитале отказались отвечать на вопрос журналистов о том, оказывали ли медики или матери на время появления на свет новорожденных.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
В «Единой России» раскрыли плюсы запланированной пенсионной реформы
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Милонов предложил ввести штрафы за оскорбления сборной России
//Общество
Профсоюзы готовятся к серьезным действиям против повышения пенсионного возраста
//В мире
//Новости СМИ2
//Спорт
Старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!
//Общество
"Все в дом, все в семью", составлен рейтинг богатейших жен российских чиновников
//Новости Redtram
//Спорт
Черышев, заменивший травмированного Дзагоева, забил второй гол
//Спорт
Путин принял участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в «Лужниках»
"Прихожу домой, а там тест на беременность!", артист Стеклов о рождении дочери
//Спорт
//Общество
//Спорт
Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии
//Общество
Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи обратились в Лондонский суд
Певица Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером
//Общество
//Культура
Актриса Лиза Арзамасова работает как индивидуальный предприниматель
//Политика
//Общество
Учителя России устроили акцию в Сети и разделись в защиту коллеги
//Культура
Издатель книг Говорухина: поражала его начитанность и осведомлённость
//live