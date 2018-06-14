Две родные сестры дважды родили детей в один день

Две родные сестры Мара Мейган и Дженнифер Солис дважды родили своих детей в один день. Девять лет назад сестры Мейган и Дженифер родили первенцев не только в один день, но даже почти в одно время.

А спустя девять лет сестры из американского штата Джорджия вновь оказались в один день в госпитале и рожали вторых детей в один день, сообщает Associated Press. Мейган родила дочь. Девочку назвали Ана Грейс. Сестра Мейган Солис родила сына. Новорожденного мальчика назвали Марко. Дети родились здоровыми.

В госпитале отказались отвечать на вопрос журналистов о том, оказывали ли медики или матери на время появления на свет новорожденных.