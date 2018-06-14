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Профсоюзы готовятся к серьезным действиям против повышения пенсионного возраста
14 июня 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Профсоюзы врачей и учителей готовы выступить против повышения пенсионного возраста. Их дальнейшие действия будут зависеть от того, как будут проходить чтения законопроекта в Госдуме.
Сейчас трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, у учителей составляет 25 лет. Правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для работников образования на восемь лет. «Наши учителя очень терпеливы, но, думаю, увеличение пенсионного возраста изменит эту ситуацию», — сообщил в разговоре с журналистами РБК сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он не исключил, что инициатива правительства может привести к открытым обращениям в СМИ, к петициям и даже к забастовкам.
«Врачи и учителя — это экстремальные в интеллектуальном отношении виды деятельности, поддержал учителей и сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. — Они просто выжигают мозг, если человек работает добросовестно. Повышение пенсионного возраста приведет к падению качества работы». Бастовать врачи не выйдут, потому что исторически врачи не бастуют. «Это не наш метод, но другие все возможные способы открыть глаза чиновникам мы будем использовать», — заявил он.
Профсоюз «Учитель» и профсоюз работников здравоохранения «Действие» присоединились к кампании «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста.
Инициатива повысить пенсионный возраст связана с неспособностью правительства решить системные проблемы — социальное неравенство, серые зарплаты, низкая оплата труда. «Подобные решения можно принимать только после серьезного роста продолжительности жизни. Пока же у нас есть только обещание президента повысить ее до 80 лет. А состояние системы здравоохранения оставляет желать лучшего», — считает сопредседатель «Конфедерации труда России» Андрей Коновал.
Петиция «Конфедерации труда России» против повышения пенсионного возраста набрала больше 200 тысяч подписей, но руководитель правового департамента конфедерации Олег Бабич надеется собрать полмиллиона. Сложностей с этим у конфедерации точно не будет, поскольку по данным исследовательским холдингом «Ромир», 92% россиян высказались против повышения пенсионного возраста.
Проблема еще и в том, что пенсионерам практически невозможно будет сохранить свою должность и найти новую работу. И люди в возрасте должны будут соглашаться на любые условия работодателей, лишь бы не оказаться на улице без пенсии и средств к существованию.
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