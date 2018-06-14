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"Все в дом, все в семью", составлен рейтинг богатейших жен российских чиновников
14 июня 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Кажется, утверждение, что больше всех зарабатывают в России чиновники, утрачивает актуальность. Больше всех в стране трудятся, а следственно и зарабатывают вовсе не члены правительства и администрации, а их жены. Их доходы только за один 2017 год исчисляются баснословными цифрами, превышающими бюджет среднестатистического российского Урюпинска.
Самой «работящей» по результатам 2017 года стала жена депутата Госдумы Александра Некрасова - Елена. Второй год подряд она лидирует в рейтинге, составленном журналом «Forbеs». Ее доход превысил 2 миллиарда рублей. Можно сказать, что Елена Некрасова главный кормилец в семье, на ниве строительства она заработала в 78 раз больше, чем ее супруг. А все потому, что владеет несколькими компаниями, входящими в строительный холдинг «Лидер Групп» и трудится, аки пчелка.
Со второго места супругу заместителя председателя Совета Федерации и соратника Сергея Шойгу Юрия Воробьева - Людмилу сместила жена депутата Дмитрия Саблина Алла Саблина. С восьмого места она взлетела на второе, заработав почти в шесть раз больше, чем в предыдущем году. В ее собственности числится шесть квартир общей площадью 512,6 кв. м. Сама же Людмила Воробьева опустилась на 12-ю позицию, ее доход сократился почти в три раза и составил всего каких-то 90 миллионов рублей.
Третье место досталось новичку в рейтинге — супруге члена комитета Госдумы Алексея Красноштанова. Всего за год, который, как уверяют все аналитики, в разгар кризиса для бизнеса был не самым успешным, она умудрилась заработать почти на 669 миллионов рублей больше, чем в прошлом. В 2016 году она задекларировала доход в размере всего 1,6 миллионов рублей. Ее успешному ведению хозяйства и умению так приумножить семейный бюджет впору позавидовать главным экономистам страны.
Впервые в рейтинг вошли жены депутатов Госдумы Рахима Азимова и Алексея Веллера. За год доход супруги Веллера увеличился с 250 000 рублей до 52 миллионов. Супруга Азимова задекларировала 66 миллионов рублей.
Из списка выбыли супруга Владимира Бочкова, Юрия Волкова и Антона Жаркова. Видимо, они в прошлом году работали недостаточно хорошо и их доход существенно снизился.
В итоге, посмотрев декларации о доходах жен российских чиновников можно смело утверждать, что за каждым мужиком в нашем правительстве стоит богатая и успешная женщина
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