Целый остров в Иркутске очищен от мусора

Масштабная акция по раздельному сбору мусора прошла в Иркутске. В результате, усилиями волонтеров и неравнодушных жителей города зачищены и приведены в порядок многочисленные территории, в том числе на отдельном острове.

Бойцы экологических отрядов активно помогают в работе городских служб. В этот раз выехали навести порядок на острове Комсомольский. Основная задача – привлечь внимание иркутян к вопросам воспитания культуры раздельного сбора мусора. Это цивилизованный подход, к которому все должны стремиться, отмечает сайт Телеинформ слова чиновников.

Участникам акции перед ее началом рассказали о необходимости раздельного сбора мусора и провели инструктаж, поясняющий основные правила обращения с отходами. Весь мусор собирали раздельно – пластик, бумага, стекло и остальные отходы.

Отметим, что впервые к участию были приглашены представители компаний – переработчиков вторсырья. По их словам, система раздельного сбора мусора не только позволяет увеличить объем отправляемого на переработку вторсырья, но снижает экологическую нагрузку на окружающую природу.