Молодежь упоминает недостатки нации чаще старшего поколения

Согласно исследованиям гостеприимство, трудолюбие и душевность названы главными качествами русских. Среди негативных качеств назвали пьянство и лень. Однако некоторые эксперты называют результаты стереотипным мышлением.

Трудолюбие и лень – это взаимоисключающие характеристики. Если говорить о пьянстве, как о недостатке, то тогда душевность и пьянство – это вещи в России очень близкие. Можно охарактеризовать результаты приведённого исследования как стереотипность поведения, причём в свойственной для россиян манере относиться к себе как к нации, которая мало на что способна без сильной руки. В этом усматривается определённая инфантильность, передает сайт НСН слова эксперта.

Согласно исследованию, молодёжь чаще упоминала недостатки нации, чем старшее поколение. И естественно, что эта возрастная категория наиболее критично относится к власти. Несмотря на все пафосные мероприятия, в которых принимают участие волонтёры, это лишний раз говорит о том, что участие в поддержку президента молодых людей – это не то же самое, что они реально думают о стране и даже о президенте.

Напомним, что ранее стало известно, что каждый пятый житель Москвы хочет навсегда уехать из России. Такую идею, в основном, преследуют представители молодёжи.