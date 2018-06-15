Подмосковные города получат статус наукоградов

В ближайшее время в Московской области могут появиться не менее десяти наукоградов. Соответствующий проект был внесен депутатами Мособлдумы. Также депутаты внесли поправки в понятие «наукоград».

Когда чиновники хотели выделить наукограды из общей массы, то в итоге поняли, что не могут этого сделать. Оказывается, в федеральном законе много понятий не определены. Поэтому подготовлена инициатива, чтобы субъекты РФ могли ресурсами и преференциями поддерживать свои городские округа, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова политиков.

Отметим, если поправки примут, в дополнение к нынешним восьми в Подмосковье может появиться еще 10 наукоградов.