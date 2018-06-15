Россияне против нового проекта повышения пенсионного возраста

Согласно исследованиям, более 90% россияне не поддерживают планы правительства РФ в повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом большинство за то, что все осталось как есть.

Более 60% россиян считают справедливым пенсионный рубеж для женщин в 55-летнем возрасте. За более ранний выход на пенсию для женщин также выступают менее 30% опрошенных. Таким образом, в среднем россияне считают, что оптимальный возраст для выхода на пенсию для мужчин составляет 59 лет, а для женщин — 54 года, сообщает сайт Мои года.

Стоит отметить, что еще в 2012 году проводился аналогичный опрос. Тогда с повышением были не согласны почти 80% россиян. Шесть лет назад оптимальным возрастом выхода женщин на пенсию россияне называли 53 года, мужчин — 58 лет.