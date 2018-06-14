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Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут
14 июня 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство пока не планирует возвращать индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Голикова говорит, что предложения о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент нет в пакете законопроектов, который готовится к внесению в Госдуму.
Вице-премьер, отвечающая за социальную сферу, отметила, что пенсионный фонд не будет существенно пополняться в первые годы пенсионной реформы.
Татьяна Голикова рассказала, как в 2019 году будут расти пенсии. По сведениям Голиковой, в будущем году будет две индексации пенсий. Размер пенсии проиндексируют в феврале по фактической инфляции и в апреле с учетом доходов от повышения пенсионного возраст.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин полагает, что к моменту окончательного повышения пенсионного возраста до предложенных правительство целевых показателей продолжительность жизни россиян увеличится на 6-7 лет.
Напомним, пенсионный возраст для мужчин власти планируют повысить до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.
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