Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство пока не планирует возвращать индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Голикова говорит, что предложения о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент нет в пакете законопроектов, который готовится к внесению в Госдуму. Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной

Вице-премьер, отвечающая за социальную сферу, отметила, что пенсионный фонд не будет существенно пополняться в первые годы пенсионной реформы.

Татьяна Голикова рассказала, как в 2019 году будут расти пенсии. По сведениям Голиковой, в будущем году будет две индексации пенсий. Размер пенсии проиндексируют в феврале по фактической инфляции и в апреле с учетом доходов от повышения пенсионного возраст.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин полагает, что к моменту окончательного повышения пенсионного возраста до предложенных правительство целевых показателей продолжительность жизни россиян увеличится на 6-7 лет.

Напомним, пенсионный возраст для мужчин власти планируют повысить до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.