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В Госдуме хотят, как и прежде, курить у подъезда
14 июня 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов.
Как считает комитет, законопроект не поясняет, как можно выяснить, являются ли нарушители жителями многоквартирного дома или гостями жильцов. Законопроект получил также отрицательный отзыв правительства.
Ранее Минэкономразвития раскритиковало законопроект о запрете продавать сигареты по стоимости ниже максимальной розничной цены, который был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР) в апреле.
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