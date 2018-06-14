Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи обратились в Лондонский суд

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году обратились в Лондонский суд.

Адвокат Игорь Трунов представляет интересы людей, потерявший в результате авиакатастрофы своих родных.

При крушении военного Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию, погибли музыканты Ансамбля российской армии им. Александрова, военные, журналисты, Доктор Лиза.

Родственники жертв авикатастрофы настаивают, что их близкие погибли при совершении международного рейса, соответственно, компенсации им должны выплатить не по российским, а по иностранным нормам. Как рассказал Трунов, заявления представителей погибших были соответствующим образом оформлены и переданы барристеру — юристу, имеющему право отстаивать чьи-либо интересы в английских судах высшей инстанции, - сообщает "Коммерсантъ". По сведениям адвоката, все истцы уже получили по два миллиона рублей за каждого погибшего, а также им частично возмещены денежные траты на похороны. Защитник родствеников погибших полагает, что родственникам погибших можно рассчитывать на 10 млн 138 000 рублей.

Трунов рассказал, что к нему обратились 78 представителей погибших под Сочи 25 декабря 2016 года. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека.