//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером
- Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники
- Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Голикова рассказала об индексации пенсий в 2019 году
14 июня 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальную сферу, рассказала, как в 2019 году будет расти пенсия. По сведениям Голиковой, в будущем году будет две индексации пенсии.
Размер пенсии проиндексируют в феврале по фактической инфляции и в апреле с учетом доходов от повышения пенсионного возраста, - сообщает "Свободная пресса".
Вице-премьер пояснила слова председателя правительства Дмитрия Медведева о росте пенсии россиян: "Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий Анатольевич назвал это как рост пенсий за год". По словам Голиковой, так как граждане выходят на пенсию не одновременно, средства будут накапливаться в течение всего года, но индексация будет осуществляться "с некоторым опережением".
Напомним, Медведев заявил сегодня на заседании правительства РФ, что переход к повышению пенсионного возраста в России будет длительным и начнется с 2019 года. Правительство приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп отверг обвинения в подготовке провокации с химоружием
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака
//Культура
//В мире
«Убойную карусель» российских вертолетов в Сирии сняли на видео
//Новости партнеров
//Спорт
//Общество
//Спорт
Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии
//Общество
Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Культура
Актриса Лиза Арзамасова работает как индивидуальный предприниматель
//Новости Redtram
//Политика
//Здоровье
//Культура
Издатель книг Говорухина: поражала его начитанность и осведомлённость
//live
//Культура
Накануне чемпионата мира в Москве поставили два раза по три
//Общество
//Общество
Известный российский адвокат проиграл собственный иск к малолетней дочери
//Общество
//В мире
Ким Чен Ын обыграл Трампа и стал лидером признанной ядерной державы
//В мире
Эксперт объяснил промедление собравшейся вторгнуться в Донбасс украинской армии
//Общество
В России 50 миллионов бедных на грани нищеты ждут правительственных предложений
//В мире
Раскрыты планы впавшей в «агонию» Украины по срыву ЧМ-2018 в России
//В мире
Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" о "Северном потоке-2"
//Спорт
//Общество
//Общество
Севастопольский лагерь «Ласпи», где массово отравились дети, прекратил работу