Голикова рассказала об индексации пенсий в 2019 году

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальную сферу, рассказала, как в 2019 году будет расти пенсия. По сведениям Голиковой, в будущем году будет две индексации пенсии. Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной

Размер пенсии проиндексируют в феврале по фактической инфляции и в апреле с учетом доходов от повышения пенсионного возраста, - сообщает "Свободная пресса".

Вице-премьер пояснила слова председателя правительства Дмитрия Медведева о росте пенсии россиян: "Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, Дмитрий Анатольевич назвал это как рост пенсий за год". По словам Голиковой, так как граждане выходят на пенсию не одновременно, средства будут накапливаться в течение всего года, но индексация будет осуществляться "с некоторым опережением".

Напомним, Медведев заявил сегодня на заседании правительства РФ, что переход к повышению пенсионного возраста в России будет длительным и начнется с 2019 года. Правительство приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.