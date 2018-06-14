Учителя России устроили акцию в Сети и разделись в защиту коллеги

Неожиданное продолжение обрела история омской учительницы, которую руководство школы уволило за публикацию фотографий в купальнике в Интернете. Российские учителя решили поддержать коллегу необычным образом. Они запустила с Сети флешмоб с хештегом «учителятожелюди» и выложили на своих страницах в соцсети свои "полуобнаженные" фото.

Напомним, после вмешательство в дело министра образования региона, Виктории Поповой все же вернули работу, но ситуация всем российским педагогам показалась настолько чудовищно несправедливой, что они не смогли остаться в стороне.

«Учительница вовсе не значит монахиня. Нам что теперь паранджу надеть?», спрашивает Анастасия из Ярославля.

«За все время, пока я работаю преподавателем, в моей голове всегда была мысль, а стоит ли мне выкладывать ту или иную фотографию!? А может ли такие фотографии позволить преподаватель себе в соц. сетях?! Сейчас я твердо решила, что может!» – написала Елизавета Круглякова.

Присоединились к акции и учителя-мужчины. «Учитель, как и все остальные, имеет право на личную жизнь вне школы! Думаю, что родителям вместо просмотра страниц учителей, должны чаще обращать внимание на то, что размещают в соц. сетях их дети», – написал Андрей Дзен.

«У меня много фото в купальнике, и я даже не задумываюсь, что это неправильно или “такое выкладывать нельзя”. Каждый человек вправе жить своей личной жизнью помимо работы», – убеждена Дарья Жигунова.

«У нас депутаты пьяные в саунах с проститутками развлекаются, а потом спят на заседаниях, и видео про это по всему интернету уже сколько лет гуляют. И ничего. Эти люди страной руководят. Законы принимают. Деньги получают. А учитель в купальнике или с друзьями на празднике - это повод к увольнению?! Что не так в этой стране??!?!!», - написала Наталья Розанова из Москвы

Участие в флешмобе — не только знак поддержки Виктории Поповой, но и повод высказаться. Многие участники «передают приветы» родителям своих учеников, а также добавляют, что учителя, как другие люди, едят фастфуд, выпивают, ходят в клубы и выступают за свободу в социальных сетях и даже… не поверите! занимаются сексом, признаются педагоги.