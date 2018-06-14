Мосприрода просит не беспокоить ужей

Как рассказали в Мосприроде, опасных анаконд и кобр в Москве не встретишь, не живут они там. За опасных змей часто принимают ужей, однако их в ведомстве просят не тревожить.

Уж, повстречав человека на своем пути, лучше спасется бегством, чем будет проявлять агрессию. Если его все-таки схватили, то сначала начнет шипеть, запугивать резкими движениями, но вскоре притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость.

Самый главный признак, по которому можно отличить ядовитую гадюку от ужа обыкновенного, – это желтые пятна. У ужа на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна, сообщает "Москва24".

Если вы встретили змею - не надо к ней близко подходить, она сама вскоре скроется от вас.Ранним утром змеи довольно медлительные, поэтому смотрите, что у вас под ногами, чтобы случайно не наступить на "неприятность". Если вы решили прогуляться по лесу - оденьте высокую обувь.