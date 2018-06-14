Кудрин назвал пенсионную реформу выгодной для граждан

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России, начало которой анонсировал сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», - написал Алексей Кудрин в своем твиттере.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что со следующего года в стране начнется пенсионная реформа. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Возраст выхода на пенсию планируется повысить до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. По словам главы кабмина, реформа будет поэтапной, передает RT.