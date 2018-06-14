Свалку в Челябинске закроют полностью за два месяца

Уже с 1 июля текущего года и вплоть до 1 сентября городская свалка в Челябинске будет закрыта. Сейчас оттуда увели потоки мусора с муниципальных и государственных организаций, в ближайшее время запретят ввоз отходов от юрлиц и жителей северо-запада города.

Губернатор региона Урала Борис Дубровский дал поручение остановить работу свалки, которая оказывает сильное негативное воздействие на экологическую ситуацию в Челябинске, и начать ее рекультивацию.

- Важность исполнения этой задачи определяется предстоящими международными саммитами ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, - добавил он.

Глава Минэкологии Южного Урала Сергей Лихачев уточнил, что уже с 1 сентября будет определен подрядчик, который займется рекультивацией, и добавил, что во всех кластерах региона уже выбраны операторы по обращению с ТБО.