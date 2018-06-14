Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата Госдумы России Тамары Плетневой, рекомендующей российским женщинам отказаться от секса с иностранными болельщиками.

Песков отметил, что заданный корреспондентом вопрос не должен быть основным вопросом сегодняшней

пресс-конференции, добавив, что это не относится к компетенции администрации главы российского государства.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире» - подчеркнул Песков.