Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ
14 июня 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата Госдумы России Тамары Плетневой, рекомендующей российским женщинам отказаться от секса с иностранными болельщиками.
Песков отметил, что заданный корреспондентом вопрос не должен быть основным вопросом сегодняшней
пресс-конференции, добавив, что это не относится к компетенции администрации главы российского государства.
«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире» - подчеркнул Песков.
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