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В России 50 миллионов бедных на грани нищеты ждут правительственных предложений
14 июня 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
В России - безобразное социальное расслоение общества по уровню жизни и доходам, считает директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН доктор социологических наук, профессор Вячеслав ЛОКОСОВ.
Россия давно перешагнула предельно критические, пороговые показатели неравенства в доходах. Для нормального функционирования государства разница в уровне доходов между 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан не должна превышать 8–10 раз. По данным Росстата, в среднем по стране этот показатель составляет 15. По различным экспертным оценкам – от 25 до 40 раз. Для сравнения: в СССР разрыв был 4–4,5 раза.
Владимир Путин в майских указах этого года поставил задачу сократить число бедных в два раза. Майские указы вообще обозначены как «рывок». Из 20 миллионов бедных надо сделать «всего-навсего» 10 миллионов. Однако социологу непонятно, откуда взялась цифра 20? Бедными у нас официально считаются те, кто получает около прожиточного минимума (ПМ). Для трудоспособного населения в прошлом году он составлял в среднем чуть больше 11 тысяч рублей. Полтора минимума – примерно 15 тысяч – и человек выпадает из категории бедняков.
Между тем на вопросы социологов о том, на что хватает денег, около 5% опрошенных отвечают: «не хватает даже на еду». Еще 15% – «хватает только на еду». Еще 20% – «только на еду и одежду». То есть в реальности бедных на грани нищеты порядка 40%, примерно 50 миллионов человек. Неизвестны пока и механизмы предположительного вывода бедняков из этого социального слоя. Правительство должно подготовить предложения только к сентябрю…
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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