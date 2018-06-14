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Уральскую ВСМ будут строить китайцы
14 июня 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Челябинской области Борис Дубровский договорился о сотрудничестве с партнерами из Китая - президентом компании China Railway Group Ltd Чжан Цзунъянем – договор о сотрудничестве. Переговоры завершились в рамках визита южноуральской делегации в Китай на прошлой неделе, 9-10 июня.
Губернатор отметил, что зарубежный опыт будет полезен для масштабной работы к подготовке саммитов и строительству магистрали.
- В ходе общения с зарубежными коллегами мы узнали много интересного и полезного,- сказал он. - Многое заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией.
Борис Дубровский подчеркнул, что интерес партнеров из Китая вырос после того, как Челябинск был избран главой государства как место проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
- Магистраль является главным звеном маршрута Москва – Пекин, поэтому партнерство с китайскими коллегами – логичный шаг, - сказал он.
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