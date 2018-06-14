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Пенсионная революция будет стоить каждому 1 млн руб.
14 июня 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Госдуму будет внесён правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Уже через две недели депутаты Госдумы собираются его рассмотреть в первом чтении.
По слухам и судя по засекреченности этого законопроекта, нововведения ожидаются не только не радостные, но для некоторых даже катастрофические. Около 40% мужчин в результате такой реформы просто не доживут до пенсии.
Как прогнозирует спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в первом чтении законопроект может быть принят до конца весенней сессии.
По некоторым сведениям из открытых источников, в качестве базового правительство рассмотрит кудринский вариант пенсионной реформы. Согласно ему на протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Также предполагается, что средний размер пенсии по старости к 2024 году станет в два раза выше прожиточного минимума и на треть в реальном выражении.
Но при этом государство, по грубым подсчётам, не доплатит каждой женщине за восемь лет около 1,3 млн рублей, а каждому мужчине за пять лет около 800 тыс. руб.
По исследованию "Ромир", более 90% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста.
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