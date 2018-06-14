Теперь в кино будут смотреть на каждого из нас
14 июня 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
В России начали внедрять систему считывания лиц в кинозалах. Данное оборудование должно помочь кинотеатрам в таргетировании рекламы и контроле посещаемости, чтобы избежать денежных взысканий за неучтенных зрителей.
Как рассказал «Коммерсанту» представитель одной из крупнейших отечественных киносетей, система считывания лиц включает в себя камеры, установленные в зале, и нейросети, которые позволяют анализировать количество пришедших на сеанс людей, их пол, возраст, пользовательские характеристики. Организация планирует тестировать технологию до осени. Ее внедрением, по данным газеты, в настоящее время активно занимаются и другие участники рынка.
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