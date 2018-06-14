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Севастопольский лагерь «Ласпи», где массово отравились дети, прекратил работу
14 июня 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Севастопольский лагерь «Ласпи», в котором на прошлой неделе массово отравились дети, прекратил работу до конца летнего сезона, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Постановление о приостановке деятельности юрлица на 70 суток принял Балаклавский районный суд города. В детском лагере, отметили в пресс-службе суда, было выявлено более 20-ти нарушений санитарных норм и правил.
Накануне территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю провел эпидемиологическое расследование и обнаружил многочисленные нарушения санитарных норм и правил: использование посуды с поврежденной эмалью, пластиковых емкостей, не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, использование остатков пищи, приготовленной накануне, нарушение режима мытья кухонной посуды, технологического процесса приготовления пищи, отсутствия укомплектованного штата медицинских работников.
Это послужило основанием для составления в ношении юридического лица ГБУДО «ДОЦ Ласпи» протокола об административном правонарушении и направления его в суд.
Напомним, 8 июня стало известно об отравлении детей в лагере «Ласпи», после чего городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация приняла решение о его временном закрытии.
Изначально в городском департаменте здравоохранения сообщали лишь о двух госпитализированных с диагнозом «гастроэнтерит», а позже в межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в инфекционном стационаре находится 21 человек – 16 детей и 5 вожатых.
Причиной группового заболевания в детском оздоровительном центре «Ласпи» в Севастополе стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, сообщили в Роспотребнадзоре.
До этого в севастопольском лагере «Чайка» вспыхнула кишечная инфекция: был госпитализирован 21 человек. Этот лагерь продолжает работать, но следователи начали проверку.
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