Россияне назвали главные свои недостатки и достоинства

Жители России считают главными достоинствами своей нации гостеприимство, трудолюбие и душевность, а недостатками россиян являются пьянство, лень и грубость. Такие результаты показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Кроме того, 6% граждан России отмечают недисциплинированность соотечественников, а 5% — грубость и хитрость, сообщает URA.Ru

Отмечается, что наиболее критичной к гражданам РФ оказалась молодежь. Более старшее поколение среди положительных черт отмечает у россиян щедрость и общительность.