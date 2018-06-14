Россияне назвали главные свои недостатки и достоинства
14 июня 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Жители России считают главными достоинствами своей нации гостеприимство, трудолюбие и душевность, а недостатками россиян являются пьянство, лень и грубость. Такие результаты показал опрос, проведенный ВЦИОМ.
Кроме того, 6% граждан России отмечают недисциплинированность соотечественников, а 5% — грубость и хитрость, сообщает URA.Ru
Отмечается, что наиболее критичной к гражданам РФ оказалась молодежь. Более старшее поколение среди положительных черт отмечает у россиян щедрость и общительность.
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