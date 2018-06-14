Правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Сегодня на заседании правительства России будет рассмотрен законопроект о внесении поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщила пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», - сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже не первый год. Предположительно, его должны поднять до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин, сообщает РИА Новости.