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Правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
14 июня 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня на заседании правительства России будет рассмотрен законопроект о внесении поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщила пресс-служба кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», - сообщается в пресс-релизе.
В настоящее время в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже не первый год. Предположительно, его должны поднять до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин, сообщает РИА Новости.
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