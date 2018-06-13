СМИ: МВД перестало публиковать «негативные» новости на время ЧМ-2018

Накануне Чемпионата мира по футболу региональным управлениям МВД России запретили публиковать «негативные» новости, касающиеся раскрытия преступлений и задержания подозреваемых.

Отчеты региональных управлений министерства свелись к сообщениям о розыске пропавших и найденных щенках. В сети размещена фотография телеграммы, в которой сказано, что с 5 июня по 25 июля требуется «приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий».

В период с 1 по 6 июня региональные управления опубликовали 1438 новостей, в которых были слова «задержать», «раскрыть», «розыск» или «УК». С 7 по 13 июня опубликовано только 71 такое сообщение — в 20 раз меньше, сообщает Медиазона.